Borsada bankacılık endeksinde negatif seyir. Kayıp yüzde 4'ü buldu

Borsa İstanbul, 8000 puanın üzerinde tutunamadı...Satışlar bugün de devam etti. Bankacılık endeksinde kayıp ise, gün içinde yüzde 4'ün üzerine kadar çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Borsada bankacılık endeksinde negatif seyir. Kayıp yüzde 4'ü buldu

Üç gün boyunca 8000 puanın üzerinde tutunan İstanbul Borsa'sı satış baskısı ağır geldi. Borsa İstanbul'da yüzde 2 kayıp yaşanmıştı. Borsa İstanbul bugün de ağırlıklı olarak negatif tarafta hareket etti. Dün günü pozitif tarafta tamamlayan bankacılık endeksi, bugünkü işlemlerde değer kaybetti. Bankacılık endeksi gün içindeki kaybı yüzde 4'leri buldu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,32 azalırken, holding endeksi yüzde 0,11 artış kaydetti. Endeksler şu dakikalarda ise sırasıyla, yüzde 3,95 ve yüzde 1,03 düşüşle hareket ediyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7900 ve 7980 seviyeleri direnç, 7810 ve 7760 puan destek konumunda bulunuyor.

Dün, satış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 2,51 değer kaybıyla 7855 puandan tamamlamıştı.

Öte yandan, dün Türk Hava Yolları (THY), Ocak - Kasım 2023'de geçen yılın aynı dönemine göre taşınan yolcu sayısının yüzde 16,6 artarak 77,3 milyon olduğunu bildirirken, Resmi Gazete'deki karara göre SASA Polyester'in Adana'daki yatırımlarına ilişkin devlet yardımı revize edildi.

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