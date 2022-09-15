Borsada küçük yatırımcılara kritik uyarı. Devre kesiciler devreye girmişti

BIST 100 endeksi dün ilk işlem saatlerine yüzde 1,01 düşüşle 3 bin 392 puandan başladı. Açılışı takiben satış dalgası hızlandı.

Birgün’de yer alan habere göre, Finansal Piyasalar Uzmanı İris Cibre bankacılık hisselerindeki son iki aya dikkat çekti. Cibre, “Bankacılık hisselerinin teknik, makro, mikro temel bir nedeni olduğunu düşünmüyorum. Yabancı girişiyle gerçekleştiğini de düşünmüyorum. Çünkü bir yabancı girişi olsa sinsi sinsi alım alımlar yapılırdı. Yabancılar fiyatı öyle birden yukarı çekerek alamazlar, ortalama fiyat üzerinden alım yapamazlar. Bu daha çok belli bir grubun hareketi olduğunu düşünüyorum. Bunun arkasında da bir Ankara desteği seziyorum” değerlendirmesinde bulunuyor.

Ankara desteğinin nedenini açıklayan Cibre, seçim dönemine işaret ediyor: “Seçime giderken ekonomimiz çok iyi, her şey çok yolunda bakın borsadan bu belli oluyor algısı yaratılmak isteniyor. Ankara destekli bu grubun canı ne istiyorsa o olacak.”

KÜÇÜK YATIRIMCI DİKKAT ETSİN

Küçük yatırımcılara uyarılarda bulunan Cibre, “Zararı kes emri vardır. Zararı durduracakları noktayı belirleyip o noktadan caymamaları gerekiyor. Bu süreçte çok dikkatli olunması gerekiyor. ‘Biraz daha bekleyeyim’ dedikleri anda çok daha büyük bir kayba uğrayabilirler. Zararı durdur hayat kurtarır” ifadelerini kullanıyor.