15 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Borsada küçük yatırımcılara kritik uyarı. Devre kesiciler devreye girmişti

Borsada küçük yatırımcılara kritik uyarı. Devre kesiciler devreye girmişti

Borsa İstanbul’da iki aydır süren yükseliş, satışların başlamasıyla tersine döndü. Uzmanlar küçük yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 11:56
Takip Et

Borsada küçük yatırımcılara kritik uyarı. Devre kesiciler devreye girmişti

Borsada küçük yatırımcılara kritik uyarı. Devre kesiciler devreye girmişti
+
Aa
-

BIST 100 endeksi dün ilk işlem saatlerine yüzde 1,01 düşüşle 3 bin 392 puandan başladı. Açılışı takiben satış dalgası hızlandı.

Birgün’de yer alan habere göre, Finansal Piyasalar Uzmanı İris Cibre bankacılık hisselerindeki son iki aya dikkat çekti. Cibre, “Bankacılık hisselerinin teknik, makro, mikro temel bir nedeni olduğunu düşünmüyorum. Yabancı girişiyle gerçekleştiğini de düşünmüyorum. Çünkü bir yabancı girişi olsa sinsi sinsi alım alımlar yapılırdı. Yabancılar fiyatı öyle birden yukarı çekerek alamazlar, ortalama fiyat üzerinden alım yapamazlar. Bu daha çok belli bir grubun hareketi olduğunu düşünüyorum. Bunun arkasında da bir Ankara desteği seziyorum” değerlendirmesinde bulunuyor.

Ankara desteğinin nedenini açıklayan Cibre, seçim dönemine işaret ediyor: “Seçime giderken ekonomimiz çok iyi, her şey çok yolunda bakın borsadan bu belli oluyor algısı yaratılmak isteniyor. Ankara destekli bu grubun canı ne istiyorsa o olacak.”

KÜÇÜK YATIRIMCI DİKKAT ETSİN
Küçük yatırımcılara uyarılarda bulunan Cibre, “Zararı kes emri vardır. Zararı durduracakları noktayı belirleyip o noktadan caymamaları gerekiyor. Bu süreçte çok dikkatli olunması gerekiyor. ‘Biraz daha bekleyeyim’ dedikleri anda çok daha büyük bir kayba uğrayabilirler. Zararı durdur hayat kurtarır” ifadelerini kullanıyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kazılarda bulundu. Tarihi paranın üstündeki yazıyı okuyanın tüyleri diken diken oldu
1
﻿Kazılarda bulundu. Tarihi paranın üstündeki yazıyı okuyanın tüyleri diken diken oldu
﻿Kazılarda bulundu. Tarihi paranın üstündeki yazıyı okuyanın tüyleri diken diken oldu
﻿Dünyanın en zeki ülkeleri sıralaması belli oldu. Türkiye listede kaçıncı sırada?
2
﻿Dünyanın en zeki ülkeleri sıralaması belli oldu. Türkiye listede kaçıncı sırada?
﻿Dünyanın en zeki ülkeleri sıralaması belli oldu. Türkiye listede kaçıncı sırada?
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızını görenler şaşırdı
3
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızını görenler şaşırdı
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızını görenler şaşırdı
﻿Sedat Peker'in evine yapılan saldırıda sır bilgiyi Yılmaz Özdil açıkladı. Dikkat çeken detay
4
﻿Sedat Peker'in evine yapılan saldırıda sır bilgiyi Yılmaz Özdil açıkladı. Dikkat çeken detay
﻿Sedat Peker'in evine yapılan saldırıda sır bilgiyi Yılmaz Özdil açıkladı. Dikkat çeken detay
﻿Dünya sinemasından bir yıldız daha kaydı
5
﻿Dünya sinemasından bir yıldız daha kaydı
﻿Dünya sinemasından bir yıldız daha kaydı
﻿Yerli ve milli Escobar pankartı Unkapanı ve Eminönü köprülerinde: İstanbul'da bir kez daha o pankart görüldü
6
﻿Yerli ve milli Escobar pankartı Unkapanı ve Eminönü köprülerinde: İstanbul'da bir kez daha o pankart görüldü
﻿Yerli ve milli Escobar pankartı Unkapanı ve Eminönü köprülerinde: İstanbul'da bir kez daha o pankart görüldü
﻿Alım gücü düşen vatandaş markette bunu da yaptı. İşte hayat pahalılığın insanları düşürdüğü durum
7
﻿Alım gücü düşen vatandaş markette bunu da yaptı. İşte hayat pahalılığın insanları düşürdüğü durum
﻿Alım gücü düşen vatandaş markette bunu da yaptı. İşte hayat pahalılığın insanları düşürdüğü durum
﻿Karadeniz'de ağğlar palamutla doldu
﻿Karadeniz'de ağğlar palamutla doldu
﻿Karadeniz'de ağğlar palamutla doldu
﻿Kahvehaneci cinayetinde 18 yıla kadar hapis istemi
﻿Kahvehaneci cinayetinde 18 yıla kadar hapis istemi
﻿Kahvehaneci cinayetinde 18 yıla kadar hapis istemi
﻿TBMM Başkanı Şentop Moldova'da
﻿TBMM Başkanı Şentop Moldova'da
﻿TBMM Başkanı Şentop Moldova'da
﻿TBMM Başkanı Şentop, Moldova'ya geldi
﻿TBMM Başkanı Şentop, Moldova'ya geldi
﻿TBMM Başkanı Şentop, Moldova'ya geldi
﻿İspanya Başbakanı Sanchez: Eksik olan tek şey zombi istilası
﻿İspanya Başbakanı Sanchez: Eksik olan tek şey zombi istilası
﻿İspanya Başbakanı Sanchez: Eksik olan tek şey zombi istilası
﻿17 üniversiteye rektör ataması
﻿17 üniversiteye rektör ataması
﻿17 üniversiteye rektör ataması
﻿Gaziantep Üniversitesi personel alacak
﻿Gaziantep Üniversitesi personel alacak
﻿Gaziantep Üniversitesi personel alacak
﻿THY'den personele 40 bin lira ikramiye
﻿THY'den personele 40 bin lira ikramiye
﻿THY'den personele 40 bin lira ikramiye
﻿Rapor: Kovid-19 salgınında büyük küresel başarısızlık yaşandı
﻿Rapor: Kovid-19 salgınında büyük küresel başarısızlık yaşandı
﻿Rapor: Kovid-19 salgınında büyük küresel başarısızlık yaşandı
﻿İran, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyelik belgesini imzaladı
﻿İran, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyelik belgesini imzaladı
﻿İran, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyelik belgesini imzaladı
﻿Kuşadası'nda iki grup arasında kavga: 16 yaralı
﻿Kuşadası'nda iki grup arasında kavga: 16 yaralı
﻿Kuşadası'nda iki grup arasında kavga: 16 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.