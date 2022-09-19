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Doları ve euroyu bilen adam Remzi Özdemir açıkladı. ABD Financial Times'ta sopayı gösterdi. Borsa taban yaptı

Ekonomist Remzi Özdemir, Borsa İstanbul'a devre kestiren gelişmeyi açıkladı.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 18:01
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ABD Financial Times'ta sopayı gösterdi. Borsa taban yaptı. Doları ve euroyu bilen adam Remzi Özdemir açıkladı

Doları ve euroyu bilen adam Remzi Özdemir açıkladı. ABD Financial Times'ta sopayı gösterdi. Borsa taban yaptı
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Amerika Türkiye’ye sopa gösterdi borsa taban oldu

İngiliz FT gazetesinin 2 gün önce duyurduğu Türk bankalarına yaptırım gelebileceği yolundaki haber etkisini bugün gösterdi. Türkiye’nin en büyük bankası İş Bankası MİR ödeme sistemini askıya aldığını açıkladı. Bu haber üzerine borsa taban oldu.

BU NE ANLAMA GELİYOR?

Rusya tüm ödeme sisteminden çıkartılması nedeniyle MİR ödeme sistemi devreye sokulmuş ve aralarında İş Bankası’nın da bulunduğu bankalar bu sistemi kullanmaya başlamıştı. İş Bankası’nın geri çekilmesi başta Rusya ile ticaret ve turizme büyük darbe vuracak. Aynı zamanda Rusya ile para transferine de büyük darbe vuruyor.
 

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Ahmet
19.09.2022 18:31
Bunlar önceden biliniyordu onun için bankaları önden şişirdiler haber ortaya çıkmadanda aşağı basmaya başladılar bence çok küçük yatırımcı tezgaha düşmedi bakan gaz vermesine rağmen düşmedi.  
 
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