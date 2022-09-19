Doları ve euroyu bilen adam Remzi Özdemir açıkladı. ABD Financial Times'ta sopayı gösterdi. Borsa taban yaptı

Amerika Türkiye’ye sopa gösterdi borsa taban oldu

İngiliz FT gazetesinin 2 gün önce duyurduğu Türk bankalarına yaptırım gelebileceği yolundaki haber etkisini bugün gösterdi. Türkiye’nin en büyük bankası İş Bankası MİR ödeme sistemini askıya aldığını açıkladı. Bu haber üzerine borsa taban oldu.

BU NE ANLAMA GELİYOR?

Rusya tüm ödeme sisteminden çıkartılması nedeniyle MİR ödeme sistemi devreye sokulmuş ve aralarında İş Bankası’nın da bulunduğu bankalar bu sistemi kullanmaya başlamıştı. İş Bankası’nın geri çekilmesi başta Rusya ile ticaret ve turizme büyük darbe vuracak. Aynı zamanda Rusya ile para transferine de büyük darbe vuruyor.

