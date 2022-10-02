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Borsada spekülasyon operasyonu: 8 gözaltı

Borsada son dönemde spekülasyon yapılmasına yönelik çıkan haberler sonrası 4 ilde düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 13:48
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Borsada spekülasyon operasyonu: 8 gözaltı

Borsada spekülasyon operasyonu: 8 gözaltı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, borsa işlemlerinde örgütlü ve organize biçimde usulsüzlük yapıldığı ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında haksız kazanç sağladığı belirlenen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Bu kişilerin yakalanması için çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara, Muğla ve Balıkesir'de belirlenen 17 adrese operasyon düzenledi.

2 ŞÜPHELİ YURTDIŞINDA
Operasyonda 10 şüpheliden 8'i yakalanırken, 2 şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlılar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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cafer
2.10.2022 14:39
bitkisel nerede  
 
ÖZÜR DİLERİZ
2.10.2022 13:57
Arka kapı açık çıkabilirsiniz.  
 
Can yeşil
2.10.2022 13:55
Kim bu dünyada haksız kazanç sağlıyorsa cezasını çeksin  
 
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