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Son Dakika... Borsada manipülasyon soruşturmasında tutuklama talebi

İstanbul merkezli 4 ilde, borsada işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i için tutuklama talep edildi.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 17:31
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Borsada manipülasyon soruşturmasında tutuklama talebi

Son Dakika... Borsada manipülasyon soruşturmasında tutuklama talebi
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İstanbul merkezli 4 ilde, borsada işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

5 KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i için tutuklama talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Borsa İstanbul'da son dönemlerde meydana gelen yükseliş sonrası ani satış baskısıyla oluşan manipülatif olaya sebebiyet veren kişi ve kurumlarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından hazırlanan rapor üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmişti.

Borsa işlemlerinde örgütlü ve organize biçimde usulsüzlük yapıldığı ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet edildiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında haksız kazanç sağladığı belirlenen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmişti.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Ankara, Muğla ve Balıkesir'de belirlenen 17 adrese düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalanmıştı. Firari 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

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