Borsada uçuşa geçecek hisseleri uzman isim açıkladı. Ok gibi fırlayacaklar

Ekonomist Mert Başaran, yatırımcılara hisse senedi fonları ve hisse senedi alımı hakkında önemli bilgiler verdi. Başaran farklı fonlara yatırım yaparak riski azaltmanın önemli olduğunu, sağlam şirketlere yatırım yapan fonları tercih etmemiz gerektiğini söyledi.

Koç Grubu ve ASELSAN gibi başarılı olma şansı yüksek şirketlere yatırım yapmanın uzun vadede kazanç getireceğini belirtti.

Mert Başaran portföyünüzde en az 20, mümkünse 30 farklı şirketin hissesi bulunmalı. Sepetin dengeli olması gerektiğini, hisse senedi almadan önce kapsamlı bir araştırma yapmanız ve şirketin finansal durumunu incelemeniz gerektiğini ifade etti.

“Küçük yatırımcının portföyünde kaç hisse senedi bulunmalı?” sorusuna Mert Başaran, "En az 20, mümkünse 30 şirketin hissesine sahip olmalısınız. Hisse senedi almak yerine hisse senedi fonlarını tercih edin. Tek bir fona asla para yatırmayın, güçlü şirketleri seçin. Koç Grubu, ASELSAN gibi iflas etme riski olmayan şirketlere yatırım yapın” dedi.