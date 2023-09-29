Borsadan tüm zamanların en yüksek haftalık kapanış rekoru

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,41 değer kazancıyla günü 8.334,94 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

KAYNAK: AA
Borsadan tüm zamanların en yüksek haftalık kapanış rekoru

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 116,20 puan artarken, toplam işlem hacmi 146,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,94, holding endeksi yüzde 2,30 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,51 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 0,28 ile sigorta oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden "güvercin" tonlu açıklamaların gelmesiyle pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, yurt içinde, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) bu akşam açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

ABD'de hem kişisel gelirler hem de kişisel tüketim harcamaları ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4'er artarak piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,1 ile beklentilerin altında arttı. Söz konusu endeks, yıllık bazda da yüzde 3,9 ile piyasa beklentilerine paralel bir artış kaydetti.

ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi de eylülde yukarı yönlü revize edilerek 68,1 oldu.

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Analistler, tahvil faizlerindeki gevşeme ve ABD'de bugün açıklanan veriler sonrasında da küresel piyasalardaki risk iştahının devam ettiğini söyledi.

Haftaya yurt içinde enflasyon, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, ABD'de tarım dışı istihdam, ADP istihdam raporu, fabrika siparişleri, inşaat harcamaları, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi PMI başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.300 ve 8.400 seviyesinin direnç, 8.200 ve 8.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 5,0 artmasını bekliyor.

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,00) göre bir önceki ay yüzde 56,37 olan yıllık enflasyonun yüzde 61,91'e çıkacağı hesaplanıyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi eylülde yüzde 65,50 oldu.

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