New York borsası yükselişle kapandı

ABD’de Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri, tahvil faizlerindeki düşüş ve makroekonomik verilerin olumlu etkisiyle günü artıda tamamladı.

KAYNAK: AA
New York borsası yükselişle kapandı

Endeksler güne düşüşle başlamıştı

Kapanışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kazanarak yüzde 0,35 artışla 33.666,34 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,57 artarak 4.298,93 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,83 artışla 13.201,28 puana çıktı. Endeksler güne düşüşle başlamış ancak tahvil faizlerindeki gevşemeyle gün içinde yönünü pozitife çevirmişti.

Faiz oranları geriledi

Faiz oranlarının uzun süre yüksek seviyelerde tutulacağı yönündeki beklentilerin artmasıyla 16 yılın zirvesine çıkan ABD’nin 10 yıllık faizi yüzde 4,5 seviyelerine geriledi. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de piyasalar tarafından takip edildi. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, bazı analizlerin daha fazla politika sıkılaştırması olmadan ve büyümede sadece ılımlı bir yavaşlamayla enflasyonun yakında hedefe ulaşacağını gösterdiğini belirtti.

Bütçe müzakereleri devam ediyor

ABD’de 30 Eylül’de sona erecek 2023 mali yılının bitimine çok az süre kalırken, federal hükümete finansman sağlayacak yeni bütçeye ilişkin Kongredeki müzakereler de piyasaların odağındaki yerini korudu. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Senato tarafından sunulan bütçe tasarısını eleştirirken, Kongrenin bu hafta sonu kapanmayı önleyeceğinden emin olduğunu ifade etti. Ancak analistler, Cumhuriyetçi McCarthy’nin mali yılın bitimine kadar partisini ikna edebileceğine dair şüphelerin olduğunu belirtti.

Makroekonomik veriler olumlu geldi

Makroekonomik veri tarafında ise ABD’de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 23 Eylül ile biten haftada 204 bine çıkmasına rağmen piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Analistler, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verilerin, iş gücü piyasasının Fed’in agresif para politikası sıkılaştırmasına karşı dayanıklı kalmaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti. Ayrıca ABD ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,1 ile beklentilere paralel büyüme kaydetti.

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