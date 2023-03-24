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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,33 artışla 5.078,56 puandan başladı.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 10:02
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Borsa İstanbul yeni güne 5.078 puandan giriş yaptı

Borsa güne yükselişle başladı
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,33 artışla 5.078,56 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,57 puan ve yüzde 0,33 değer kazanarak 5.078,56 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,21, holding endeksi yüzde 0,59 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,83'le ticaret, en çok gerileyen yüzde 0,90'la menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 1,22 değer kazanarak 5.061,99 puandan kapandı.

Analistler, küresel pay piyasalarında bankacılık sistemine ilişkin endişelerin devam etmesiyle karışık bir seyir izlendiğini bildirdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikalarına yönelik belirsizliklerin de piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını aktaran analistler, bankanın gelecek iki toplantıda faiz artışlarını durdurması, temmuz ayında ise faiz indirimine gideceğinin öngörüldüğünü vurguladı.

Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra İngiltere'de perakende satışlar ve ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 seviyesinin destek, 5.100 ve 5.200 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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