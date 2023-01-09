9 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  •  Borsa İstanbul'da yeni haftaya yükselişle başladı

 Borsa İstanbul'da yeni haftaya yükselişle başladı

 Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,12 artışla 5.401,57 puandan başladı.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 10:08
Takip Et

 Borsa İstanbul yeni haftaya yeni haftaya yükselişle 5.401 puandan başladı

 Borsa İstanbul'da yeni haftaya yükselişle başladı
+
Aa
-

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 59,61 puan ve yüzde 1,12 değer kazanarak 5.401,57 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,34 ve holding endeksi yüzde 0,78 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,48'le inşaat, tek kaybettiren yüzde 1'le spor oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 4,41 değer kazancıyla 5.341,96 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin tutumunu yumuşatabileceği beklentileri ve Çin'in 2020'den sonra ilk kez sınırlarını dış dünyaya açmasıyla küresel pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

ABD'de iş gücü piyasasındaki yavaşlama sinyallerinin ardından perşembe günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisine ilişkin iyimser beklentilerin risk iştahını desteklediğini aktaran analistler, bu hafta ABD'de bankacılık sektörü bilançolarının da yakından izleneceğini kaydetti.

Analistler, bugün Almanya'da sanayi üretimi ve Avro Bölgesi'nde işsizlik verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.450 seviyesinin direnç, 5.300 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli
1
﻿Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli
﻿Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli
﻿Georgina'dan Arabistan'da olay yaratacak pozlar. Ronaldo'nun sevgilisi rahat durmuyor
2
﻿Georgina'dan Arabistan'da olay yaratacak pozlar. Ronaldo'nun sevgilisi rahat durmuyor
﻿Georgina'dan Arabistan'da olay yaratacak pozlar. Ronaldo'nun sevgilisi rahat durmuyor
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
3
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
4
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
5
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
6
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
﻿Türkiye’deki bitter çikolatalar tehlike saçıyor. Araştırma sonucu ortaya çıktı
7
﻿Türkiye’deki bitter çikolatalar tehlike saçıyor. Araştırma sonucu ortaya çıktı
﻿Türkiye’deki bitter çikolatalar tehlike saçıyor. Araştırma sonucu ortaya çıktı
﻿Abant Gölü'nün yüzeyi buz tuttu
﻿Abant Gölü'nün yüzeyi buz tuttu
﻿Abant Gölü'nün yüzeyi buz tuttu
﻿Temizlik görevlisine tokatlı saldırı
﻿Temizlik görevlisine tokatlı saldırı
﻿Temizlik görevlisine tokatlı saldırı
﻿ Borsa İstanbul'da yeni haftaya yükselişle başladı
﻿ Borsa İstanbul'da yeni haftaya yükselişle başladı
﻿ Borsa İstanbul'da yeni haftaya yükselişle başladı
﻿Düzce ve Karabük'te sis ulaşımı olumsuz etkiledi
﻿Düzce ve Karabük'te sis ulaşımı olumsuz etkiledi
﻿Düzce ve Karabük'te sis ulaşımı olumsuz etkiledi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.