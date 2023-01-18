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İstanbul Borsası güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,42 artışla 5.337,16 puandan başladı.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 10:09
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne 5.337 puandan giriş yaptı

İstanbul Borsası güne yükselişle başladı
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 22,13 puan ve yüzde 0,42 değer kazanarak 5.337,16 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,24 artarken, holding endeksi yüzde 0,02'lik sınırlı düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,76'yla metal eşya, makina, tek kaybettiren holding oldu.

BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğiliminde hareket etmesinin ardından günü de yüzde 2,06 değer kazanarak 5.315,03 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasalarda Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) beklentilerin aksine getiri eğrisi hedef bandında değişikliğe gitmemesinin ardından dalgalı bir seyir izlendiğini söyledi.

Fiyat baskılarının hafiflemeye devam edeceğine dair iyimserliğin korunduğuna işaret eden analistler, bugün açıklanacak Euro  Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin beklentilerin devamı açısından önem taşıdığını kaydetti.

Bugün ayrıca ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap Raporu ile ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışlar verilerinin de takip edileceğini belirten analistler, Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının da yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.340 ve 5.500 seviyelerinin direnç, 5.200 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

 

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