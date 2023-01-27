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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,68 değer kaybederek 5.142,88 puana geriledi.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 14:47
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında geriledi

Borsa günün ilk yarısında geriledi
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Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 88,14 puan değer kaybederek 5.142,88'e indi. Toplam işlem hacmi 36,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,91 ve holding endeksi yüzde 1,86 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 3,56 ile madencilik oldu.

Analistler, ABD'de dün açıklanan verilerin ardından ülke ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentisinin güçlenmesiyle küresel pay piyasalarının pozitif bir seyir izlediğini, Borsa İstanbul'un ise negatif ayrıştığını söyledi.

Öğleden sonra ABD'de başta kişisel harcamalar ve gelirler olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.250 ve 5.300 seviyelerinin direnç, 5.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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