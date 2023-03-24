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Borsa günün ilk yarısında geriledi

 Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 değer kaybederek 5.052,45 puana geriledi.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 14:11
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 Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 değer kaybederek 5.052,45 puana geriledi.

Borsa günün ilk yarısında geriledi
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Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,53 puan değer kaybederek 5.052,45'e indi. Toplam işlem hacmi 23,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,83 ve holding endeksi yüzde 0,27 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,43 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında bankacılık sistemine ilişkin endişelerin devam etmesiyle negatif bir seyir izlendiğini bildirdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikalarına yönelik belirsizliklerin de piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını aktaran analistler, bankanın gelecek iki toplantıda faiz artışlarını durdurması, temmuz ayında ise faiz indirimine gideceğinin öngörüldüğünü vurguladı.

Analistler, öğleden sonra ABD'de imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 seviyesinin destek, 5.100 ve 5.200 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

 

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