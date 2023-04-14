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Borsa güne yükselişle başladı

 Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 artışla 5.143,38 puandan başladı.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 10:40
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 Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yeni güne 5.143 puandan giriş yaptı

Borsa güne yükselişle başladı
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,82 puan ve yüzde 0,15 değer kazanarak 5.143,38 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,19 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,14 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,60 ile iletişim, tek kaybettiren ise bankacılık oldu.

Dün dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, yüzde 0,21 değer kaybıyla günü 5.135,55 puandan kapattı.

Analistler, küresel piyasaların dünya genelinde merkez bankalarının faiz artırımlarını yakın zamanda sonlandıracağına yönelik beklentilerin güçlenmesiyle pozitif seyrettiğini belirtti.

ABD'de bu hafta açıklanan enflasyon verilerinin yatırımcıları nispeten rahatlattığını ifade eden analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek toplantıda da 25 baz puan faiz artırdıktan sonra şahin politikalarına son vereceği öngörüsünün güçlendiğini aktardı.

Analistler, Fed'in geçen yıldan bu yana devam eden politika adımları sonrası enflasyondaki düşüşle birlikte iş gücü piyasalarındaki zayıflama sinyallerinin bankanın elini rahatlattığını kaydederek, ülke ekonomisinin yumuşak iniş yapabileceği beklentisinin de öne çıktığını ifade etti.

Bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç stoku, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi, kapasite kullanımı ve Michigan Üniversitesi güven endeksi verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.200 ve 5.250 seviyelerinin direnç, 5.100 ve 5.050 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

 

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