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Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,36 artışla 5.457,89 puandan başladı.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 10:12
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yeni güne 5.457 puandan giriş yaptı

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı
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 Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,36 puan ve yüzde 19,51 değer kazanarak 5.457,89 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,19 düşüş, holding endeksi yüzde 0,49 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,15 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen yüzde 0,28 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğiliminde hareket etmesinin ardından yüzde 1,05 artışla 5.438,38 puandan kapandı.

Analistler, dünya genelinde para politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle küresel piyasaların karışık bir seyir izlediğini söyledi.

Yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumuna dün de Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler Komitesi'nde devam eden ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bankanın 21-22 Mart'ta gerçekleşecek toplantısıyla ilgili herhangi bir karar almadıklarını, açıklanacak verilerin analiz edileceğini söyledi.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda bu ayki toplantıda 50 baz puanlık faiz artış ihtimali yüzde 79'a yükselirken, mayıs ve haziran ayındaki toplantılarda da 25 baz puan faiz artışı yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, bugün yurt içinde para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.340 ve 5200 seviyesinin destek, 5.500 ve 5.600 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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