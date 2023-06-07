Börtlüce Mağarası turizme kazandırılıyor

Manisa Kula’daki Börtlüce Mağarası'nın turizme kazandırılması amacıyla çalışmalar başlatıldı.

Börtlüce Mağarası turizme kazandırılıyor

AA

Kırsal Börtlüce Mahallesi yakınlarında bulunan mağara, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ekiplerince araştırılarak, haritası ve yapısı ortaya çıkarıldı.

07-06-3-20230607-2-59012761-89808857.jpg

Yaklaşık 27 metre yüksekliğinde ve yan kollarıyla birlikte toplam 575 metre uzunluğunda olduğu belirlenen mağaranın, fosil ve jeolojik miras olma özelliğinin bulunduğu belirlendi.

07-06-3-20230607-2-59012761-89808862.jpg

Jeopark Belediyeler Birliği uzmanı Mesul Kolbüken, AA muhabirine, mağaranın turizme ve bilime hizmet etmeye hazır olduğunu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerinin de mağarayı incelediğini aktardı.

07-06-3-20230607-2-59012761-89808859.jpg

Kolbüken, mağaranın bölgenin doğal güzelliklerinden biri olduğuna dikkati çekerek, "Mağarada bir yürüyüş parkuru planlayıp doğal çevrenin tanıtımını hedefliyoruz. Bu süreç sonunda kırsal kalkınma sağlayarak yörede yaşayan vatandaşların turizm gelirinden faydalanmasını sağlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Öne Çıkanlar
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti sezon finali ne zaman? Kızılcık Şerbeti sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti sezon finali ne zaman? Kızılcık Şerbeti sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Yılmaz Özdil gençlerin geleceğini çalan gazetecileri açıkladı
Yılmaz Özdil gençlerin geleceğini çalan gazetecileri açıkladı
Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu
Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu
Türkiye’yi batıran ekonomi modelini savunan Şakkadanak Batırel ilk kez gerçeği kabul etti
Türkiye’yi batıran ekonomi modelini savunan Şakkadanak Batırel ilk kez gerçeği kabul etti
Son Haberler
Tarihe geçmiş isimler tuvallere yansıdı Kültür Sanat
Tarihe geçmiş isimler tuvallere yansıdı
Şeytanın bile aklına gelmez! Kiralık ilanlarında büyük sahtekarlık Güncel
Şeytanın bile aklına gelmez! Kiralık ilanlarında büyük sahtekarlık
Aksaray'da pompalı tüfekli dehşet Yaşam
Aksaray'da pompalı tüfekli dehşet
Merkez Bankası rezervleri eridi. İki ayda 96 ton altını satışı yapıldı Ekonomi
Merkez Bankası rezervleri eridi. İki ayda 96 ton altını satışı yapıldı
Cem Yılmaz'dan Merve Dizdar yorumu Magazin
Cem Yılmaz'dan Merve Dizdar yorumu
Burundi’de ana muhalefet partisinin faaliyetleri durduruldu Güncel
Burundi’de ana muhalefet partisinin faaliyetleri durduruldu
Hatay lezzetleri İstanbul’da Kültür Sanat
Hatay lezzetleri İstanbul’da