Boruçiçeçi bitkisi bronşite iyi geliyor

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Boruçiçeçi bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Boruçiçeçi bitkisinin bronşite iyi gelmesinden astıma kadar birçok sağlık sorununu çözdüğü vurgulandı.

BRONŞİT NEDİR?

Bronşiol olarak adlandırılan küçük hava keseciklerinin enfeksiyonu sonucu ortaya çıkan iltihaplanma, keseciklerde daralmaya neden olur ve bunun sonucunda akciğer kapasitesi büyük oranda azalır. Sıklıkla iki yaş altı çocuklarda meydana gelen ve alt solunum yollarının en sık görülen rahatsızlığı olan bu olgu Akut Bronşit Hastalığı olarak tanımlanır. Sıklıkla viral patojenlerin yol açtığı bu hastalıktan yüzde 50 oranında Respiratuvar Sinsisyal Virüs (RSV) sorumludur.

BORUÇİÇEÇİ BİTKİSİ NEDİR?

Çançiçekgillerden; çiçekleri boru biçiminde olan bir bitkidir. Çiçekleri turuncu renktedir.

BORU OTU NE İŞE YARAR, NE İÇİN KULLANILIR?

Boru Otunun bilinen pek çok faydası var. Doktor kontrolünde kullanıldığı zaman etkilerini görmek oldukça kısa zaman alacaktır.

Uyuşturucu özelliği sayesinde acı ve ağrıların giderilmesinde kullanılır. Kısa bir süre içerisinde hemen etki eder.

Nefes darlığı problemlerine de iyi geldiği bilinmektedir. Bu sebeple astım ve bronşit gibi üst solunum yolu hastalıklarının tedavilerinde kullanılabilmektedir.Rahatlatma özelliği olduğundan dolayı, kaslarda meydana gelen spazmların tedavilerinde kullanılabilmektedir. Bu sebeple kas ağrılarında ve romatizma gibi hastalıkların vermiş oldu ağrıların dindirilmesinde tercih edildiği bilinmektedir.

Çoğu kişinin yaşadığı, ciltte meydana gelen egzama problemlerinin tedavilerinde de Boru Otunun etkili olduğu bilinmektedir. Doğru bir biçimde kullanılması halinde egzamanın ortadan kalkmasını rahatlıkla sağlayabilmektedir.

Rahatlatıcı bir etkiye sahip olmasından dolayı, terleme sıkıntısı yaşayan kişilerde fazla miktarda salgılanan ter, mide asidi ve tükürük gibi salgıları azalttığı bilinmektedir.