Boş arazide erkek cesedi bulundu. Kimliği tespit edildi

Kaynak: Haber Merkezi
Boş arazide erkek cesedi bulundu. Kimliği tespit edildi
Niğde'deki boş bir arazide erkek cesedi bulundu. Cesedin kimliği tespit edildi.

Olay, Niğde'nin merkeze bağlı Bahçeli Kasabasında meydana geldi.

Bahçeli Barajı'nın yakınlarında bulunan boş arazide yerde hareketsiz halde yatan bir ceset bulundu.

Cesedin Soner T.'ye ait olduğu tespit edildi. Soner T.'yi gören çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere haber verdi.

Ekipler tarafından yapılan müdahale socunda Soner T.'nin hayatını kaybettiğini açıklandı.

Yapılan incelemeler sonucunda Soner T.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

Olayla ilgili ekipler soruşturma başlattı.

aw105216-01.jpg

Son Haberler
Edirne’de otomobil kuryeye çarptı Gündem
Edirne’de otomobil kuryeye çarptı
Yayıncı kuruluştan çığır açacak hamle. İlk kez bugün uygulanacak Spor
Yayıncı kuruluştan çığır açacak hamle. İlk kez bugün uygulanacak
Fenerbahçe taraftarı Mert Hakan Yandaş'a öfkesini asker örneği üzerinden gösterdi Spor
Fenerbahçe taraftarı Mert Hakan Yandaş'a öfkesini asker örneği üzerinden gösterdi
Motosiklet kazasında arkadan gelen sürücünün dikkati faciayı önledi Gündem
Motosiklet kazasında arkadan gelen sürücünün dikkati faciayı önledi
Erzurum'da yaşanan fırtınada çatıları uçurdu Gündem
Erzurum'da yaşanan fırtınada çatıları uçurdu
Bayburt-Erzurum kara yolunda Kop Dağı Geçidi'nde ulaşım durdu Gündem
Bayburt-Erzurum kara yolunda Kop Dağı Geçidi'nde ulaşım durdu
Teröristleri ‘şehit’ sayıp saygı duruşunda bulundular. DEM Parti’nin kongresinde hainlik Gündem
Teröristleri ‘şehit’ sayıp saygı duruşunda bulundular. DEM Parti’nin kongresinde hainlik