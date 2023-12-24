Boş arazide erkek cesedi bulundu. Kimliği tespit edildi

Olay, Niğde'nin merkeze bağlı Bahçeli Kasabasında meydana geldi.

Bahçeli Barajı'nın yakınlarında bulunan boş arazide yerde hareketsiz halde yatan bir ceset bulundu.

Cesedin Soner T.'ye ait olduğu tespit edildi. Soner T.'yi gören çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere haber verdi.

Ekipler tarafından yapılan müdahale socunda Soner T.'nin hayatını kaybettiğini açıklandı.

Yapılan incelemeler sonucunda Soner T.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

Olayla ilgili ekipler soruşturma başlattı.