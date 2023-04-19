(İHA) Genellikle piyasada fiyatları artırmak için fırsatçıların başvurduğu bir yöntem olan bu durum toplumun tepkisini çekiyor.

Hem israfa hem de fırsatçılığa gelen bu tepkiler geniş yankı buluyor.

Ankara'da yine benzer bir olay yaşandı. Ankara’nın Polatlı ilçesine bağlı Şentepe Mahallesi Bağevleri mevkiinde araziye dökülmüş vaziyette 50 ton buğday bulundu.

BUĞDAY YIĞINI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri boş bir araziye dökülmüş buğday yığınıyla karşılaştı.

Arazide bulunan buğdaya ait görüntülerin ortaya çıkmasının ardından yetkililer harekete geçti.

Buğdayı kimlerin bıraktığı ve nereden geldiği ise araştırılıyor.