Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan şüpheli kızının karne töreninde yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayıp kaçan Ümit Ü., ortaokul öğrencisi kızının karne törenine gelince yakalandı.

Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan şüpheli kızının karne töreninde yakalandı

DHA’nın haberine göre, olay, salı günü saat 15.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Türker Sokak’ta meydana geldi. Ümit Ü., boşanma aşamasında olduğu eşi Yasemin Ü. ile barışmak için buluştu. Çift arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Ümit Ü. yanındaki bıçakla eşini kalçasından yaraladı. Yasemin Ü. kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yasemin Ü., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın ardından otomobiliyle kaçan Ümit Ü., sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eşinin kızıyla ilgilenmediğini ve kendisini hapse attırmaya çalıştığını öne sürdü. ​Yasemin Ü., tedavisinin ardından taburcu oldu.

Polis olayla ilgili çalışmalarını sürdürürken, Ümit Ü., bugün sabah saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi Altı Eylül Ortaokulu’nda eğitim gören kızı Elif'in karne törenine geldi. Ümit Ü., okul çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ümit Ü.'nün üzerinde yapılan aramada kurusıkı tabanca ve bıçak ele geçirildi. Ümit Ü.'nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

bosanma-asamasindaki-esini-bicaklayan-supheli-kizinin-karne-toreninde-yakalandi-9433-dhaphoto1.jpg

bosanma-asamasindaki-esini-bicaklayan-supheli-kizinin-karne-toreninde-yakalandi-9433-dhaphoto2.jpg

bosanma-asamasindaki-esini-bicaklayan-supheli-kizinin-karne-toreninde-yakalandi-9433-dhaphoto3.jpg

bosanma-asamasindaki-esini-bicaklayan-supheli-kizinin-karne-toreninde-yakalandi-9433-dhaphoto4.jpg

bosanma-asamasindaki-esini-bicaklayan-supheli-kizinin-karne-toreninde-yakalandi-9433-dhaphoto5.jpg

bosanma-asamasindaki-esini-bicaklayan-supheli-kizinin-karne-toreninde-yakalandi-9433-dhaphoto6.jpg

Öne Çıkanlar
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Son Haberler
İsveç, eğitimde tabletlerden kağıt ve kitaba dönüyor Dünya
İsveç, eğitimde tabletlerden kağıt ve kitaba dönüyor
İstanbul'da tatille birlikte trafik de başladı Güncel
İstanbul'da tatille birlikte trafik de başladı
Gölete giren 3 arkadaştan biri hayatını kaybetti Yaşam
Gölete giren 3 arkadaştan biri hayatını kaybetti
Meteoroloji’den o bölgeler için kritik uyarı: Çok kuvvetli geliyor Güncel
Meteoroloji’den o bölgeler için kritik uyarı: Çok kuvvetli geliyor
Okan Buruk'tan İsmail Yüksek'in sözleri hakkında açıklama Spor
Okan Buruk'tan İsmail Yüksek'in sözleri hakkında açıklama
Tekstil fabrikasında yangın Güncel
Tekstil fabrikasında yangın
Çin rekor sıcaklarla mücadele ediyor Dünya
Çin rekor sıcaklarla mücadele ediyor