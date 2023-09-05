Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini sokak ortasında katletti

Karabük Yeni Mahalle Kandil Sokak üzerinde, H.K. (59) adlı erkek ile boşanma aşamasında olduğu kadın Özlem K. ve kayınvalidesi Nazife Çetinkök'ü öldürdü.

Tartışma sırasında H.K, yanında bulunan tüfekle eşine ve kayınvalidesine ateş açarak olay yerinden kaçtı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Özlem K. ve annesinin öldüğünü belirledi.

H.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu arada, H.K. hakkında, Özlem K. ile ailesine yaklaşmaması için "çağrı üzerine koruma kararı" alındığı belirtildi.

16 YIL ÖNCE CİNAYET İŞLEDİ, 7 YILDA ÇIKTI

H.K.'nın yaklaşık 16 yıl önce de ilk eşini öldürmekten cezaevine girdiği öğrenildi. 7 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan katil zanlısının bir süre önce de KADES uygulaması üzerinden eşinin şikayetiyle ihbar edildiği ve şiddet uyguladığı gerekçesi ile 1 hafta cezaevinde kaldıktan sonra salındığı öğrenildi.