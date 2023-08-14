Boşanma aşamasındaki karısını silahla yaralayıp intihar etti

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir zincir markette karşılaşan boşanma aşamasındaki eşler arasında çıkan tartışma kanlı bitti.

KAYNAK: AA
Boşanma aşamasındaki karısını silahla yaralayıp intihar etti

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Ahmet U., eşi Elif U.'yu silahla vurduktan sonra intihar etti. Elif U. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Eşiyle tartıştı, silahını çekti

Olay, Zeytinköy Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi’nde bulunan bir zincir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet U. (52) markete girdiğinde boşanma aşamasındaki eşi Elif U. (47) ile karşılaştı. Çift arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet U., yanında getirdiği tabancayla eşine doğru ateş etti. Ardından aynı silahla kendisine de ateş ederek intihar etti.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları Elif U.'yu ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen kadının tedavisi sürüyor. Hayatını kaybeden Ahmet U.'nun cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Eşinden 3 kez koruma kararı almış

Öte yandan Elif U.'nun daha önce eşi Ahmet U.'dan şiddet gördüğü ve 3 kez koruma kararı aldırdığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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