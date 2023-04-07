Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Konakovic, BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile görüştü

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; BAE'li Bakan Al Nahyan, Konakovic tarafından başkent Saraybosna'daki Dışişleri Bakanlığı'nda karşılandı.

Konakovic, görüşme sonrası, Bosna Hersek Federasyonu Haber Ajansı'na (FENA) açıklamalarda bulundu.

BAE ile iyi ilişkilere sahip olduklarını belirten Konakovic, iki ülke arasındaki işbirliği potansiyelinin yeterince kullanılamadığını ifade etti.

Konakovic, Bosna Hersek'ten Abu Dabi ve Dubai'ye doğrudan uçak seferlerinin yapıldığını dile getirerek, BAE'den her yıl çok sayıda turistin ülkelerini ziyaret ettiğini ve işbirliği alanlarının çok geniş olduğunu belirtti.

BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile yenilenebilir enerji kaynakları, gıda üretimi ve sağlık sistemlerine yönelik yatırımlar üzerine görüştüklerini kaydeden Konakovic, "BAE'ye seyahat eden Bosna Hersek vatandaşlarına yönelik vizenin kaldırılmasını konuştuk. Ayrıca BAE'den bakanlık düzeyinde bir heyetin Saraybosna İş Forumu'na geleceği söylendi. Bunu, yatırım alanlarındaki fırsat ve potansiyelleri konuşmak için bir şans olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Al Nahyan, ayrıca Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Hırvat üyesi Zeljko Komsic ve Konseyin Boşnak üyesi Denis Becivoric tarafından kabul edildi.