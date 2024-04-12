Çin'deki otonom elektrikli araba fabrikasında 1000'den fazla robot çalışıyor

Endüstri 4.0, dijitalleşme ve otomasyonun iş dünyasında önemli bir değişimi temsil ediyor. Bu dönüşüm, üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, maliyetleri düşürmek ve rekabet avantajı elde etmek için teknolojinin kullanımını içeriyor. Çin'in Chongqing şehrindeki bir otonom elektrikli araba fabrikası, Endüstri 4.0'ın somut bir örneği olarak dikkat çekiyor. Bu fabrikada, 1000'den fazla robot, üretim süreçlerinin çeşitli aşamalarında çalışıyor. Robotlar, montaj hattında, boya işlemlerinde ve diğer üretim aşamalarında insan müdahalesi olmadan görev yapıyorlar. Bu durum, üretim hızını artırırken hata payını minimize ediyor ve toplam üretim maliyetlerini de düşürüyor.