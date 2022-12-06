﻿BOTAŞ 20 Engelli ve Eski Hükümlü personel alacak

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre; BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü, bünyesinde Büro Görevlisi ve Teknisyen olarak istihdam etmek üzere 20 Engelli, ve Eski Hükümlü, işçi alacak. Son başvuru tarihi 10 Aralık 2022 olarak açıklandı.

BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İlana aşvurular Türkiye iş Kurumu Üzerinden Yapılacaktır

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. 20 ENGELLİ İŞÇİ İLAN TABLOSU