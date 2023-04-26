BOTAŞ 'Kapalıçarşı' iddiasını yalanladı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), son zamanlarda yayımlanan haberlerde yer alan "20 milyar dolarlık doğalgaz borcu ve Kapalıçarşı'dan büyük kasalarla döviz aldığı" iddialarını yalanladı.

BOTAŞ 'Kapalıçarşı' iddiasını yalanladı

BOTAŞ tarafından yapılan açıklamada, "mesnetsiz iddialara karşı yasal haklarımızı kullanacağız" denildi ve şu ifadeler kullanıldı: "Bahsi geçen haber ve içeriklerde iddia edildiği üzere, BOTAŞ Kapalıçarşı'da herhangi bir döviz alım satım işlemi gerçekleştirmemektedir. Ayrıca, haberlerde yer alan görsellerin de şirketimizle bir ilgisi bulunmamaktadır. 2014 yılından bu yana, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile yapılan protokol kapsamında, BOTAŞ gerekli döviz ihtiyacını kamu bankaları ve yetkili finansal kuruluşlar aracılığıyla karşılamaktadır. Ayrıca, gaz tedarikçilerimizden biri olan Rusya'ya doğal gaz karşılığında zamanında ödeme yapılmaktadır. Haberlerde iddia edildiği gibi 20 milyar dolarlık doğalgaz borcumuz bulunmamaktadır."

BOTAŞ'ın da aralarında olduğu büyük şirketlerin, Kapalıçarşı ile bankacılık sektörü arasındaki döviz kuru farkı nedeniyle döviz aldığı iddiaları da esnaflar tarafından dile getirilmişti.

Ayrıca, Kapalıçarşı'da kasalarla döviz taşındığına dair görüntüler de basına yansımıştı.

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