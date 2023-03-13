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BOTAŞ’ın dördüncü FSRU’su geliyor

Swan Group, LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) gemisini BOTAŞ'a kiraladı.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 21:21
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BOTAŞ’ın dördüncü FSRU’su geliyor

BOTAŞ’ın dördüncü FSRU’su geliyor
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BOTAŞ’ın dördüncü LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) için Amerikalı Swan Group ile sözleşme yaptığı öğrenildi. Sözleşme süresi 12 ay olarak belirlenirken, kiralama bedelinin ise günlük 250 bin Dolar olduğu bildirildi.

HaberDenizde.com’un özel haberine göre, Swan Energy’nin yan kuruluşu Triumph Offshore aracılığıyla kiralanan Vasant One adlı 2020 inşaa FSRU’nun 294 metre uzunluğunda ve 48 metre genişliğinde olduğu dile getirildi.

Hindistan bayrağında bulunan 97169 dwt’lik gemiyle ilgili açıklama yapan Swan Energy Sözcüsü Rishi Chopra, anlaşmanın geminin kira değerini yükselttiği için mutlu olduklarını söyledi.

Swan Group, yaklaşık bir asırdır tekstil, emlak ve petrol ve gaz sektörlerinde faaliyet gösteriyor.

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