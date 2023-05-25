BOTAŞ'tan 'Gazprom'a devredilecek' iddialarına yalanlama

BOTAŞ, borcu nedeniyle Gazprom'a devredileceği iddialarının doğru olmadığını açıkladı.

BOTAŞ'tan 'Gazprom'a devredilecek' iddialarına yalanlama

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), sosyal medyada yayılan, şirketin borçları nedeniyle Rusya devletinin petrol ve doğal gaz şirketi Gazprom'a devredileceği iddialarını yalanladı.

BOTAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde bazı basın yayın organlarında, BOTAŞ'ın Rus petrol ve doğal gaz şirketi Gazprom tarafından devralınacağına dair asılsız iddialar yer almaktadır. Bahse konu haber ve içeriklerde yer aldığı haliyle, Türkiye’nin enerji sektöründeki öncü kamu kuruluşu olan BOTAŞ’ın Gazprom Şirketi dâhil olmak üzere herhangi bir ülke veya şirkete satılması/devredilmesi iddialarının gerçeklikle uzaktan yakından ilgisi bulunmamaktadır" denildi.

Bu tür iddiaların gündeme getirilmesinin "planlı bir eylem" olduğunu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yaklaşık yarım asırlık tecrübesiyle ülkemiz enerji arz güvenliğinin teminatı vasfıyla faaliyetlerini sürdüren, gerçekleştirdiği dev projeler ve yatırımlarla ülkemizi enerjide merkez ülke hedefine adım adım yaklaştıran BOTAŞ’ın, bu gibi mesnetsiz iddialarla gündeme getirilmesi; maksatlı ve planlı bir eylem olarak görülmektedir.

Enerji sektöründe spekülatif ve olumsuz etki yaratma amacı taşıyan; herhangi bir dayanağı olmayan, tamamen asılsız bu iddialara itibar edilmemesini, bu mesnetsiz iddialara karşı tüm yasal haklarımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." (HABER MERKEZİ)

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