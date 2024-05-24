Böyle bir kanun vicdanları kanatır

Ak Parti’nin sokaklarda başıboş dolaşan köpeklerle ilgili hazırladığı kanun taslağı çok tartışılacağa benziyor.

Medyada yer alan haberlere göre taslakta yer alan bazı maddeler şöyle:

-Her belediye sokaklardan toplayıp barınaklara aldığı köpeklerin fotoğraflarını çekerek internet sitesinde yayımlayacak.

-Fotoğraflar internet sitesinde 30 gün bekletilecek. Bu süre içinde sahiplendirilen köpekler çip takılarak takip edilecek.

-30 gün içerisinde sahiplenilmeyen köpekler enjeksiyon ile uyutulacak.

-Uygulama kentler ve kırsal bölgelerde sahipsiz köpek kalmayıncaya kadar devam edecek.

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Taslağın gerekçesinde “Sokak köpeklerini uyutulmasında İngiltere modelinin örnek alındığı” belirtiliyormuş.

Akıl alır gibi değil.

İngiltere’den bir şey alınacaksa hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, insan hakları, düşünce ve fikir özgürlüğü, demokrasinin tüm kurallarıyla tavizsiz uygulanması ilkeleri alınmalıdır, “sokak hayvanlarının öldürülmesi modeli” değil!

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Böyle bir taslağın hazırlanması şu açılardan da büyük çelişkiler taşıyor:

1-Ak Parti iktidarı bir süre önce hayvanlara kötü muamelede bulunanlara ve onların canlarına kastedenlere verilen para ve hapis cezalarını artıran bir kanunu kabul etmişti.

Bir yandan hayvanları öldürenlere hapis cezası getirirken diğer yandan milyonlarca hayvanın ölümüne yol açacak bir kanun taslağı hazırlamak büyük bir çelişki değil midir?

2-Kanun taslağının gerekçesinde yer alan “sahiplenilmeyen hayvanların merhamet duygusu içinde canları acıtılmadan uyutulması” cümlesi de çok dikkat çekici. Milyonlarca hayvanı öldürmekle merhamet duygusu nasıl yan yana gelebilir?

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Peki, ne yapılabilir, sokak köpekleri sorunu nasıl çözülebilir?

-Her il, ilçe ve beldede geniş araziler üzerinde doğal hayat hayvan parkları kurulmalıdır.

-Bu parklara götürülen sokak köpekleri kısırlaştırılmalı ve ömürlerinin sonuna kadar beslenme, barınma ve sağlık sorunları çözülerek yaşamaları sağlanmalıdır.

-Köpeklerin ömrü cinslerine göre 8 ile 16 yıl arasında değişmektedir. Bu durumda doğal hayat hayvan parklarında birbirleriyle oynayarak, koşup eğlenerek hayatlarını sürdürecek köpekler orada yaşlılıktan kaynaklı olarak doğal şekilde ömürlerini noktalamalıdır.

-Böylece sokaklardaki tüm köpekler toplandığı takdirde bu sorun en fazla 16 yıl içinde tümüyle çözülmüş olacaktır.

-Sorunu birkaç ayda çözmeye yönelik “şipşak” formüllerden dikkatle kaçınılmalıdır.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iktidarını 22 yıldır sürdürmesinin ardında toplumun nabzını iyi tutması gerçeği yatıyor.

Bu çerçevede Erdoğan’ın milyonlarca sokak köpeğinin öldürülecek olmasının toplumda yaratacağı tepkiyi göreceğini ve taslağı buna göre gözden geçirteceğini düşünüyorum.