Böyle karikatürler çizilebiliyordu. Bir zamanlar Türkiye'de demokrasi vardı. Yazarım adını gökyüzüne Ey özgürlük...

Türkiye siyaseti uzun yıllardır oldukça sert bir politik zeminde ve kutuplaşmanın had safhada olduğu bir dönemi geçiriyor. Halkın kendisine yetki verdiği vekiller cezaevine konuluyor, muhalif vekillerin hareket alanı kısıtlanıyor ve seçim döneminde yaptıkları çalışmalar bir şekilde engellenmeye çalışılıyor.

Vatandaşlar anayasal hakları olan protesto yolunu seçtikleri takdirde polis müdahalesi ile karşılaşıyor ve farklı düşüncede olan siyasi partiler milli bayramlarda bile zorlama bir şekilde yan yana gelebiliyor.

Ortak manevi duyguların köreldiği bir ortamda gözler zaman zaman eski Türkiye’nin siyasi ortamını arıyor.. En zıt kutuplarda olan siyasi partiler bile televizyonlarda açık oturumlara katılıp fikirlerini nezaket kuralları çerçevesinde yarıştırabiliyorlardı.

Yazarlar- çizerler siyasi parti ve liderlere olan tepkilerini özgür ve demokratik bir ortamda diledikleri şekilde gösterebiliyorlardı.

Bunun en bariz örneği ise bir zamanların etkili mizah dergilerinden olan Akbaba Dergisi’nde Karikatürist Necmi Rıza Ayça’nın 1965 seçimlerinde çizdiği “1965 Seçim güzelleri” isimli karikatürü.

Çizdiği karikatürde, 1965 yılında seçime girebilen 6 siyasi partinin liderlerini güzellik yarışmasına girmiş mayolu genç kızlar şeklinde tasvir etmişti.

Necmi Rıza Ayça'nın günümüzden tam 60 yıl önce çizdiği karikatür, mevcut siyasi zeminde bugün çizilse sonuçları çizer bakımından ne olur sorusu akıllarda soru işareti oluşturdu.

Çizdiği karikatürde seçimlere giren 6 parti seçimlerde birinci çıkmak için birbirleri ile kıyasıya rekabet ediyorlardı:

CHP- İsmet İnönü

Adalet Partisi- Süleyman Demirel

Yeni Türkiye Partisi- Ekrem Alican

Türkiye İşçi Partisi- Mehmet Ali Aybar

Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi – Alparslan Türkeş

Millet Partisi- Osman Bölükbaşı

Karikatürlere konu olan seçimlerde yarışı o dönem Adalet Partisi'nin lideri Süleyman Demirel kazanmıştı.