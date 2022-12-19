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  • TFF Riva'daki 7 yıldızlı oteli peşkeş çekti sıra tesisleri komple vermeye geldi. Şerafettin Tilki yazdı

TFF Riva'daki 7 yıldızlı oteli peşkeş çekti sıra tesisleri komple vermeye geldi. Şerafettin Tilki yazdı

Yerin kulağı Şerafettin Tilki TFF ile bakanlık arasında dönen dolapları yazdı.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 11:58
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Böylesi görülmedi. Yerin kulağı Şerafettin Tilki TFF ile bakanlık arasında dönen dolapları açıkladı

TFF Riva'daki 7 yıldızlı oteli peşkeş çekti sıra tesisleri komple vermeye geldi. Şerafettin Tilki yazdı
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Enteresan. Ama çok enteresan işler oluyor bu bizim TFF'de. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nda.

Arada bir şöyle bir tur atıyorum, neler neler duyuyorum.

Son öğrendiklerim akıl sır erecek işler değil.

TFF ile Spor Bakanlığı arasında çevrilen dolaplardan bahsediyorum.

Gizli kapaklı bir şeyler döndürüp duruyorlar. Nedenini ben de bilemiyorum.

Anlatayım, siz de öğrenin. Belki nedenini siz anlayabilirsiniz!

7 YILDIZLI OTELİ NEDEN VERDİLER?

TFF, Riva'daki Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nin tam karşısına bir otel yaptırmıştı. Bu otelde Riva'da kamp yapan kulüpler kalabilecek, Milli Takım yararlanabilecekti.

Otel dediysem öyle sıradan bir otel değil bu.

7 yıldızdı, 86 odalı.

Salonları, lokantaları, denize açılan kapısı, müthiş manzaralı. Göz kamaştırıcı.

Kimin aklına geldi, bu neden yapıldı bilemiyorum; TFF burayı Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devretti.

Neymiş, buna karşılık Atatürk Olimpiyat Stadı'da TFF'ye devredilecekmiş!

Yahu arkadaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nı zaten TFF istediği zaman kullanmıyor mu? Milli Takım burada maç yapacak, antrenmana çıkacak dendiğinde karşı çıkabilen oluyor mu?

Spor Bakanlığı otele bir müdür bile atamış şimdi. Kendine göre bi takım değişiklikler yapacak ve hizmete açacakmış.

RİVA'YI TERK EDECEKLER

Yetmedi. Bakanlık TFF'nin Riva'daki tesislerini komple alacakmış. Sırada bu var.

Buna karşılık Atatürk Olimpiyat Stadı'nın kuzey - batı kısmına yönetim ve idari binaları inşa edilecekmiş. Kurullarla birlikte bütün kadrolar buraya taşınacakmış.

TFF, İstanbul'un en soğuk olan yerine taşındı diyelim.

Peki bu bakanlık Riva'daki tesisleri, oteli ne yapacak acaba. Kimlerin kullanımına sunacak?

Bunu da göreceğiz zamanla.

Bana göre bundan birileri çok kazançlı çıkacak.

Bekleyim görelim bakalım ne olacak?

Hiç merak etmeyin, Şerafettin Tilki hep takipte kalacak.

Bu işin altında ne var mutlaka öğrenip size aktaracak.

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