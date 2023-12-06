Boyun ağrısının nedeni çok önemli

Boyun ağrısının nedenini bilmekte yarar var. İşte o bilgiler...

KAYNAK: Haber Merkezi
Boyun ağrısının nedeni çok önemli

Kimi durumlarda baş dönmesi, baş ağrısı ve uyuşukluk hissinin eşlik ettiği boyun ağrısının tedavisinde yaşam alışkanlıklarında değişikliğe gidilmesi son derece mühim. Bununla beraber uzman doktor tarafından da önerilen doğal çözümler ile birlikte boyun ağrısının hafifletilmesi ya da önlenmesi mümkündür.

Kafa ile 7 adet omuru taşıyan hareketli bir bölge olan boyunda kimi durumlarda ağrı oluşabilir. Özellikle hareketli bir bölge olması sebebiyle boyunda oluşan ağrılar farklı zamanlarda yeniden tetiklenebilir. Bu nedenle çoğu kişi boyun ağrısına evde çözüm sunabilecek yöntemleri araştırır. Ancak boyun ağrısının nedeninin saptanması ve belirtilerinin tanınması son derece önemlidir. Bu bağlamda ilk olarak boyun ağrısı nedenleri aşağıdaki gibi sıralanmalıdır:

Akciğer veya kalp rahatsızlıkları

Şişmiş lenf nodları

Boyun yaralanması

Kas gerilmeleri

Sinir sıkışması
Menenjit

Eklem ve kıkırdak aşınmaları

Servikal dar kanal

Boyun fıtığı veya kireçlenmesi

Yukarıda sıralanan durumlar göz önünde bulundurulduğu takdirde boyun ağrısının farklı nedenlere bağlı olarak oluşabildiği anlaşılır. Dolayısıyla boyun ağrısı yaşayan bir kişi "Boyun ağrısı nasıl geçer?" sorusuna yanıt alabilmek amacıyla mutlaka bir uzmana başvurmalıdır. Bu sayede boyun ağrısına yol açan altta yattan sebep bulunabilir. Uzman doktora danışmadan önce hangi belirtileri takip etmesi gerektiğini merak eden kişiler için ise boyun ağrısı belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

Uyuşma

Karıncalanma hissi

Boyun bölgesini hareket ettirmede zorluk çekme

Baş ağrısı ve baş dönmesi

Ense ve boyun bölgesinde batıcı tarzda ağrı hissedilmesi

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