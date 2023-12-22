Boyun tutulmasında mucize tedavi dönemi başladı

Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi’nde ‘biyonik giysi’ adı verilen bir tedavi yöntemi klinik çalışmaları sürüyor.

Bu yöntemde, kıyafetin içine yerleştirilen elektrotlar sayesinde kronik bel-boyun rahatsızlığı ve MS hastalarına akım tedavisinin uygulandığı bildirildi.

Bu tedavi, geçen temmuz ayında ilk kez uygulanmaya başlandı. Şimdiye kadar 45 hastaya uygulanan tedavinin ön sonuçları oldukça başarılı olduğu ifade edildi.

Tedavi gören hastaların yüzde 70-80’inde iyileşme görüldü. Ayrıca yorgunluk, bitkinlik ve uyku problemi olan hastaların şikayetlerinin çoğunun da bu tedaviyle birlikte ortadan kalktığı belirtildi.

Üniversitenin Dekanı Prof. Dr. Özlem Ülger, tedavi yöntemini şöyle anlattı:

“Hastalara, üstü ceket, altı tayt gibi bir kıyafet giydiriyoruz. Bu kıyafetin içinde 58 elektrot var. Bu elektrotlar, kasların üzerine temas ediyor. Sonra bir yazılım ile hastaya akım veriyoruz. Hastalar, bu kıyafetle birlikte 1 saat boyunca egzersiz yapabilir, hareket edebilir veya yatabilir. Ama bel-boyun problemlerini tetikleyecek aktivitelerden kaçınmalarını istiyoruz. Mesela ev işlerini yapmasınlar. 1 saat sonra kıyafeti çıkarttığımızda, hastalar ağrılarının ve şikayetlerinin azaldığını söylüyor.”

Prof. Dr. Ülger, tedavi gören hastaların günlük hayatlarını ve yaşam kalitelerini olumsuz etkileyen bel ve boyun problemleri yaşadığını söyledi.

Tedavi sayesinde bu problemlerin çoğunun ortadan kalktığını belirten Ülger, “45 hastamız üzerinde bu giysimiz denendi ve ilk sonuçlarımız oldukça başarılı. Ön sonuçlarımıza göre hastalarımızda yüzde 70-80 oranın iyileşme elde ettiğimizi söyleyebilirim. Bel-boyun problemleri ya da MS grubundaki hastaları hedefliyoruz. Doğru hedef kitleye ulaşmasını istiyoruz ve toplum yararına bu teknolojiyi ülkemizde yaygınlaştırmak istiyoruz” dedi.

Dr. Yasemin Özel Aslıyüce de tedavinin sonuçlarına dair, “Özellikle hastalarımızın uykularındaki ağrı şikayetlerinden kurtulduklarını görüyoruz. Ve ayrıca biz hastalarımızın fonksiyonel performanslarını da değerlendiriyoruz. Günlük yaşamdaki aktiviteleri yapmaları kolaylaştı mı diye bakıyoruz. Uyku ve aktivite ciddi anlamda gelişti” diye konuştu.