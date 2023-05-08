Bozdağ açıkladı: İmamoğlu'na yönelik saldırıya ilişkin gözaltılar var

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Erzurum'daki mitingde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik taşlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

A Haber'e konuşan Bozdağ, "Öncelikle olaydan dolayı üzüntümü ifade etmek isterim. Gönül arzu eder ki böyle bir olay hiç olmamış olsun. Demokratik bir rekabetin hür ve serbest bir seçimde devam etmesi bizim arzumuzdur. Buna gölge düşürecek hiçbir olaya temenni etmeyiz. Yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum ve acil şifalar diliyorum" dedi.

"Olayın ardından adli tatbikat başlatılmış durumda, olayda sorumluluğu olan kişilerle ilgili gözaltı kararları da verilmiş durumda" diyen Bozdağ, "Süreç hem Cumhuriyet Başsavcılığımız hem de adli kolluk tarafından takip ediliyor. Hukuk işleyecektir, hukuk ne emrediyorsa yargı kararını verecektir." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, "Gözaltında olanlar var. Daha da devam ediyor." dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu, dün Erzurum’da provokasyonla karşılaşmıştı. İmamoğlu’nun konuşması sırasında otobüse taş atılmıştı.

Atılan taşlardan dolayı bazı vatandaşlar yaralanmıştı. İmamoğlu “Seyreden polisler, biz de sizi seyrediyoruz. Seyreden Emniyet Müdürü, Vali, biz de sizi seyrediyoruz” diyerek tepki göstermişti.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Sevgili halkım, mafyalar, militanlar, SADAT’çılardan, Sinan Ateş’i öldüren torbacılardan, 5’li çetelerden, domuz bağcılardan oluşan bir militarist koalisyon var. Bugün Ekrem başkanımıza saldıranlar bunlardır. Amaçları, insanları korkutmaktır, sandıktan uzak tutmaktır. Tüm Türkiye itidalini koruyacak, Türkiye makul çoğunluk ülkesi. Çoğunluk bu kötülüğü bitirecek. 14 Mayıs’a odaklanan. Başka her şey teferruattır. Sakın kızmayın, sakın küsmeyin. İnsanınızı sevin, bağrınıza basın. O terör gruplarını kahreden de tam da budur. Ekrem evladıma da geçmiş olsun. Ülkeye değişim getirmenin bir bedeli vardır. Bunu da ödemeye hepimiz hazırız" ifadelerini kullanmıştı.

(Kaynak: DHA)