Kızılay Başkanı İmamoğlu paylaşımı yapan yöneticileri görevden aldı. İmamoğlu’nun linç edilmesini istemişlerdi

Editör: Erhan Songür

İBB Büyükşehir Başkanı, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu, bugün Konya'da miting yapacak.

Miting öncesi, Konya Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi, Selçuklu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Dağlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İmamoğlu'nu hedef göstererek "Şeytan taşlamak isteyen yarın Anıt Meydanı'na gidebilir" diye yazdı.

Konya'daki Genç Kızılay Başkan Yardımcısı Abdullah Halit Üzülmez de açık açık İmamoğlu'nu tehdit ederek, “Yarın Konya’da her şey güzel olacak desene bekliyoruz :)” yazdı.

GÖREVDEN ALINDILAR

Bunun üzerine Kızılay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla paylaşım yapan iki kişinin görevden alındığını duyurdu.

Kızılay'dan konuyla ilgili paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Konya'da daha önce Kızılay Selçuklu Şubesinde gönüllü olarak görev yaparken istifa ederek ayrılan bir kişi ile Kızılay Gençlik faaliyetlerinde gönüllü olarak yer alan bir başka kişinin sosyal medyadan yaptığı ve basına yansıyan paylaşımların içeriği hiçbir şekilde kabul edilemez. Kızılay ilkelerine aykırı bu beyanlar nedeniyle haklarında inceleme başlatılmış olup, her iki kişi de Kızılay faaliyetlerinden el çektirilmiştir.