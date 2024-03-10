Bozdağ, Erdoğan’a ‘finali’ uzatmanın yolunu gösterdi: TBMM yeniden adaylık yolunu açabilir

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere atıfta bulunarak, "Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim, çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak" demişti.

Erdoğan'ın sözleri tartışılmaya devam ederken Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Bekir Bozdağ'dan konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Bozdağ, Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesi halinde Erdoğan’ın bir kez daha aday olma hakkı olduğunu hatırlattı.

Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu seçim, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi son seçimidir.

Zira Anayasaya göre, “Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.”

Ancak yine Anayasa’ya göre, “Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.”(Anayasa,116/3)

Anayasa’nın bu hükmüne göre, TBMM tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü defa Cumhurbaşkanı Adayı olması anayasal hakkıdır.

Yarınlar ne getirir, bilinmez. Belki de vakti gelince TBMM seçimlerin yenilenmesi kararı alarak, Cumhurbaşkanımıza yeniden adaylık yolunu açabilir. Yarın ola, hayr ola. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler..."