Bozdoğan'da polis ekipleri hırsızlık zanlısını kovalamaca sonucu yakaladı

Kaynak: İHA
Bozdoğan'da polis ekipleri hırsızlık zanlısını kovalamaca sonucu yakaladı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, geçtiğimiz hafta içinde meydana gelen 2 motosiklet ve 1 otomobil hırsızlığıyla ilgili polis ekipleri yoğun bir çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalar sonucunda hırsızlık zanlısının Y.C.Ç. (22) olduğu belirlendi. Zanlının, önceki suç kayıtları da bulunuyordu.

Bozdoğan İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, zanlının bulunduğu yeri tespit etti. Şüphelinin motosikletle seyir halinde olduğunu belirleyen polis ekipleri, ona dur ihtarında bulundu. Ancak şüpheli, emniyet güçlerinin uyarısına uymayarak motosikletle kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamaca sonucunda şüpheli, motosikletten inerek yaya olarak kaçmaya devam etti. Ancak Bozdoğan polisinin kararlı takibi sayesinde, şüpheli tarla içerisinde kısa sürede yakalandı.

Çalıntı otomobil ve motosikletler, sahiplerine teslim edilirken, hırsızlık zanlısı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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