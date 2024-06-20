Bozdoğan'da polis ekipleri hırsızlık zanlısını kovalamaca sonucu yakaladı

Yapılan araştırmalar sonucunda hırsızlık zanlısının Y.C.Ç. (22) olduğu belirlendi. Zanlının, önceki suç kayıtları da bulunuyordu.

Bozdoğan İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, zanlının bulunduğu yeri tespit etti. Şüphelinin motosikletle seyir halinde olduğunu belirleyen polis ekipleri, ona dur ihtarında bulundu. Ancak şüpheli, emniyet güçlerinin uyarısına uymayarak motosikletle kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamaca sonucunda şüpheli, motosikletten inerek yaya olarak kaçmaya devam etti. Ancak Bozdoğan polisinin kararlı takibi sayesinde, şüpheli tarla içerisinde kısa sürede yakalandı.

Çalıntı otomobil ve motosikletler, sahiplerine teslim edilirken, hırsızlık zanlısı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.