6 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Bozlak ustası Muharrem Ertaş Kırşehir'de anıldı

"Bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş'ın babası bozlak ustası Muharrem Ertaş, ölümünün 38. yılında düzenlenen konserle anıldı.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 23:22
Takip Et

Bozlak ustası Muharrem Ertaş Kırşehir'de anıldı

Bozlak ustası Muharrem Ertaş Kırşehir'de anıldı
+
Aa
-

(AA) - Kırşehir Belediyesince Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen konserin ilk bölümünde Kırşehir Belediyesi Abdallar Topluluğu sahne aldı.

Mahalli sanatçılar, Muharrem Ertaş ve Neşet Ertaş'ın türküleriyle Kırşehir yöresine ait oyun havalarını seslendirdi.

Daha sonra sanatçı Ender Balkır sahne aldı.

Salonu dolduran çok sayıda kişi, alkışlarıyla sanatçılara eşlik etti.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, konser programında yaptığı konuşmada, 38 yıl önce hayatını kaybeden bozlak ustası Muharrem Ertaş'ı saygı ve özlemle andığını belirtti.

Ertaş'ın, Türk Halk Müziği'nde Anadolu'da bir ekol olduğunu vurgulayan Ekicioğlu, bozlak denince akla ilk onun isminin geldiğini ifade etti.

Muharrem Ertaş'ın sesinin genişliği, rengi, tınısı ve tekniği yönünden eşsiz bir değer olduğunu anlatan Ekicioğlu, "Bozlak kültürünün en önemli üstadı olan Muharrem Ertaş, başta oğlu Neşet Ertaş olmak üzere birçok kişiye de örnek olmuştur. Büyük saz ve söz üstadı Muharrem Ertaş, kökü yüzyıllar öncesine dayanan Anadolu Abdal geleneğinin en önemli temsilcilerinden biri olarak tarihteki yerini almıştır." dedi.

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan da Muharrem Ertaş, Neşet Ertaş ve Hacı Taşan gibi Abdal geleneğinden gelen sanatçıların emekleriyle Kırşehir'in UNESCO tarafından müzik dalında Yaratıcı Şehirler Ağı'na alındığını dile getirdi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
1
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
﻿Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi
2
﻿Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi
﻿Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
3
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
﻿Deniz Baykal'ın kızı uygun adım yeni partisine gidiyor. Açıklamaları o yönde
4
﻿Deniz Baykal'ın kızı uygun adım yeni partisine gidiyor. Açıklamaları o yönde
﻿Deniz Baykal'ın kızı uygun adım yeni partisine gidiyor. Açıklamaları o yönde
﻿Kılıçdaroğlu beş soru sordu, Soylu'nun yanıtı yine hakaret oldu
5
﻿Kılıçdaroğlu beş soru sordu, Soylu'nun yanıtı yine hakaret oldu
﻿Kılıçdaroğlu beş soru sordu, Soylu'nun yanıtı yine hakaret oldu
﻿AKP’li Nurettin Canikli enerji fiyatındaki artışı böyle savundu: Almanya Parlamentosu'nda milletvekilleri donuyor
6
﻿AKP’li Nurettin Canikli enerji fiyatındaki artışı böyle savundu: Almanya Parlamentosu'nda milletvekilleri donuyor
﻿AKP’li Nurettin Canikli enerji fiyatındaki artışı böyle savundu: Almanya Parlamentosu'nda milletvekilleri donuyor
﻿Davayı duyan Soylu Kılıçdaroğlu’na bir kez daha hakaret etti
7
﻿Davayı duyan Soylu Kılıçdaroğlu’na bir kez daha hakaret etti
﻿Davayı duyan Soylu Kılıçdaroğlu’na bir kez daha hakaret etti
﻿ABD’de 6 Ocak baskınında görev yapan kolluk kuvvetlerine altın madalya
﻿ABD’de 6 Ocak baskınında görev yapan kolluk kuvvetlerine altın madalya
﻿ABD’de 6 Ocak baskınında görev yapan kolluk kuvvetlerine altın madalya
﻿Almanya'dan Balkan ülkelerine Rusya çağrısı
﻿Almanya'dan Balkan ülkelerine Rusya çağrısı
﻿Almanya'dan Balkan ülkelerine Rusya çağrısı
﻿Fatih’te yumruklu saldırıya uğrayan polis ateş etti 1 ölü
﻿Fatih’te yumruklu saldırıya uğrayan polis ateş etti 1 ölü
﻿Fatih’te yumruklu saldırıya uğrayan polis ateş etti 1 ölü
﻿Karayollarında bölünmüş yol sayesinde yıllık tasarruf miktarı yaklaşık 55 milyar liraya ulaştı
﻿Karayollarında bölünmüş yol sayesinde yıllık tasarruf miktarı yaklaşık 55 milyar liraya ulaştı
﻿Karayollarında bölünmüş yol sayesinde yıllık tasarruf miktarı yaklaşık 55 milyar liraya ulaştı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.