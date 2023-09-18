Bozulan dinamoyu tamir etmek için kuyuya girince zehirlendiler

Batman’ın Beşiri ilçesinde, bozulan benzinli su dinamosunu tamir etmek için kuyuya giren aynı aileden 5 kişi, sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

KAYNAK: DHA
Bozulan dinamoyu tamir etmek için kuyuya girince zehirlendiler

Olay, öğleden sonra Beşiri ilçesi İkiköprü beldesi Durucak köyünde meydana geldi. Bozulan benzinli su dinamosunu tamir etmek için kuyuya inen aynı aileden Tarık Ç., Mehmet G., Uğur G., Hüseyin G. ve Murat G., tamir edip çalıştırdıkları dinamodan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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