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Hangi besinler unutkanlığa iyi geliyor? Unutkanlığa iyi gelen besinler neler?

Unutkanlık günümüzün en çok duyulan sorunlarından beri. Vatandaşlar hangi besinler unutkanlığa iyi gelir diye Google motorlarında aram yapıyor. Peki, hangi besinler unutkanlığa iyi geliyor? Unutkanlığa iyi gelen besinler neler?

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 19:33
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Unutkanlığa iyi gelen besinler neler? Hangi besinler unutkanlığa iyi geliyor?

Hangi besinler unutkanlığa iyi geliyor? Unutkanlığa iyi gelen besinler neler?
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Unutkanlıktan kurtulmak, beyni çalıştırmak ve hafızayı güçlendirmek için bazı besinlerin düzenli olarak tüketilmesi şart. Birçok vatandaş unutkanlığına besinlerde çare arıyor. Peki, hangi besinler unutkanlığa iyi geliyor? Unutkanlığa iyi gelen besinler neler?

UNUTKANLIĞA HANGİ BESİNLER İYİ GELİR?

Gelin bu besinler neler olduğunu beraberce inceleyelim. Balık Tüketin Işıl ışıl işleyen bir hafızaya sahip olmak istiyorsanız sağlıklı yağları beslenmenize dâhil etmeyi unutmayın. Çünkü beynin büyükçe bir kısmı yağlardan oluşur. Omega-3 yağ asitleri beyin için gerekli olan yağların başında yer alır. Özellikle, yağlı balıklar hafızayı güçlendirici, yoğunlaşmayı arttırıcı, unutkanlığı önleyici ve aynı zamanda

Alzheimer hastalığı riskini düşürücü omega-3 bakımından oldukça zengindir. Somon, sardalye, uskumru ve ton balığı bu konuda iyi seçimlerdir. Haftada en az 2 – 3 kez balık yemeyi ihmal etmeyin. Yumurtayı Beslenmenize Dâhil Edin Yumurta anne sütünden sonra en değerli ve en güçlü protein kaynağıdır.

Bol miktarda B grubu vitaminleri, selenyum ve D vitamini içeren yumurta hafızayı güçlendiren iki önemli maddenin de zenginidir. Bunlardan biri kolin diğeri de omega-3 tür. İkisi de hafızayı destekleyen, koruyan ve belleği güçlendiren maddelerdir.

Bu yararlı özelliklerinden dolayı yumurtayı günlük beslenmenize dâhil etmeyi unutmayın. Tahıllardan Vazgeçmeyin E vitamini hafıza gücünü etkileyen en önemli antioksidan vitaminler arasında yer almaktadır. Tahıllar bu vitaminden oldukça zengindir. Her mevsim tahıl zengini olan ülkemizde bulgura, karabuğdaya, çavdara, yulafa ulaşmak oldukça kolay.

Günlük beslenmenize ilave edeceğiniz tahıllar sayesinde beyin gücünüzü arttırıp, hafızanızı koruyabilirsiniz. Kırmızı renkli meyvelere menünüzde yer açın Yaban mersini, çilek, kuru erik, ahududu, böğürtlen, nar gibi koyu kırmızı renge sahip olan meyveler içerdikleri antioksidanlar sayesinde beyini serbest radikal hasarından korur ve hafıza merkezini güçlendirirler.

KONSANTRASYONU ARTIRAN GIDALAR NELER?

Kırmızı üzüm, pembe greyfurt, portakal (kan portakal) ve kırmızı elma da içerdikleri A ve C vitaminleri sayesinde belleği korurlar. Ceviz tam bir hafıza destekçisidir Kafatasını andıran sert kabuğu, içini kırınca üzerindeki ince zarı ve kıvrımlı yapısıyla ceviz beyini akla getirir. Gerçekten ceviz bu ilginç benzerliğin ötesinde tam bir beyin destekleyicisidir.

İçerdiği OMEGA-3 yağ asidi, E ve B6 vitaminlerinden dolayı sinir sistemimiz için mükemmel bir besindir. Günlük olarak tüketeceğiniz 2 bütün ceviz hafızanızın tazelenmesine, unutkanlığın giderilmesine ve konsantrasyonunuzun artmasına yardımcı olacaktır.

Bu arada; beynimizin %70-75'i sudan oluşuyor. Gün içerisinde eksik su tüketimi hafıza gücünü olumsuz etkiler. Hafızanızı güçlendirmek, konsantrasyonunuzu artırabilmek ve hızlı düşünebilmek için gün içerisinde yeterli su tüketmeye özen gösterin. Sağlıklı beslenin, yeterli fiziksel aktivite yapın, stresi yönetin, iyi düşünün ve yavaşlayın İşte bu bileşenler hafızanızı ışıldatacak ve unutmanızı önleyecek.

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