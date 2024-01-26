Brent petrol haftayı yatay seyirde kapatmaya doğru ilerliyor

Son günlerde yaşanan jeopolitik etkiler ve makroekonomik verilerin etkisiyle karışık seyir sergileyen petrol fiyatları, bugün sabah seansında daha sakin bir seyirde bulunuyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ​​​82,04 dolardan işlem görüyor.

Dün son iki ayın en yüksek seviyesi olan 82,57 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,43 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.12’de itibarıyla 81.40 dolar oldu.

Aynı saat diliminde ham petrolün varili 76,72 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki denge arayışında dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de petrol talebinin arttığını gösteren verilerin ve Çin'de ekonomik toparlanma sinyallerinin etkisiyle yükselen fiyatlardan faydalanmak isteyen yatırımcıların kar satışları etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) çarşamba yayımlanan resmi stok verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 9 milyon 200 bin varil geriledi.

Beklentinin üzerinde gerçekleşen düşüş eğilimi, ABD'de talebin yüksek olduğu sinyali vererek petrol fiyatlarını yukarı yönlü primlendi.

Çin'de ise Merkez Bankası, banka ve kredi kuruluşları için zorunlu karşılık oranlarını düşürme kararı aldı. Verilen kararın ülkedeki deflasyonist baskıyı azaltarak risk iştahını besleyebileceği, petrol talebini de olumlu yönde etkileyeceği öngörülüyor.