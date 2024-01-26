Dolar ve altın haftayı nasıl kapatacak?

Kaynak: Haber Merkezi
Dolar ve altın haftayı nasıl kapatacak?
Dolar/TL kuru haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı toplantısı takip edilmişti.

TCMB faizleri piyasa beklentisine paralel şekilde 250 baz puan artırarak yüzde 45 seviyesine yükseltmişti.

Dün ABD tarafında ise büyüme rakamları takip edildi.

ABD ekonomisi, yüzde 3,3 ile beklentilerin üzerinde büyüme gösterdi.

Büyüme rakamları sonrası dolar endeksi küresel çapta sınırlı büyüme gösterdi.

TCBM kararı sonrası Dolar/TL kuru akşam 30,36 seviyesini görerek rekor kırdı.

Haftanın son işlem gününde TSİ 09.20’de 30.30 seviyesini gördü.

EURO/TL’DE YÜKSELİŞLERİN OLDUĞUNU GÖRÜLÜYOR

Euro/TL aynı saat diliminde 32.90 seviyesinde bulunuyor.

Gram altın ise dolar/TL kurundaki yükseliş ve ons altındaki yatay seyrin etkisiyle dün 1.978 TL’yi gördü.

Gram altın bugün aynı saat diliminde 1.970 TL’de bulunuyordu.

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