Brent petrolde ‘Noel’ arası

Kaynak: AA
Brent petrolde ‘Noel’ arası
Noel tatili sebebiyle petrol piyasalarındaki işlemleri ara verildi. Brent petrolün varili cuma günü 79,35 dolardan açıldı ve 79,07 dolarda kapandı.

Batı Teksas tipi (WTI) ham petrol ise 73,56 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatları geçen hafta İsrail’in Gazze’ye saldırması, Orta Doğu’da tırmanan gerilim ve Kızıldeniz’de gemilere yapılan saldırılar nedeniyle 80 doları aştı.

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BRENT PETROL NEDİR?

Brent petrol, Kuzey Denizi’nde üretilen ve dünya petrol piyasasının belirleyicisi olan bir ham petrol çeşididir. Brent petrol, tatlı ve hafif bir petrol türüdür, yani düşük sülfür içeriği ve yoğunluğu vardır. Bu özellikleri sayesinde rafine edilmesi daha kolay ve ekonomiktir.

Brent petrol, petrol ve diğer ürünlerle karıştırılarak kullanılır. Brent petrolün varil fiyatı, emtia fiyatlarını da etkiler. Brent petrol, 1960’lardan beri Kuzey Buz Denizi’nden çıkarılmaktadır. Brent petrolün adı, bu bölgedeki petrol sahalarının isimlerinin baş harflerinden oluşur: Broom, Rannoch, Etive, Ness ve Tarbert.

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