Brent petrolün varil fiyatı 73,53 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 73,53 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 73,53 dolar

Dün 75,49 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,20 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.06 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,45 artışla 73,53 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,59 dolardan alıcı buldu.

ABD'de enflasyonun mayıs ayında yavaşladığını gösteren verilerin ardından dün Merkez Bankası (Fed) politika faizini sabit tuttuğunu açıkladı. Fed'in faiz artırımını atlaması ve piyasa oyuncularına ekonomik aktivitede artış umudu vermesi fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi.

Fed, Ocak 2022'den bu yana ilk kez faiz artırımına gitmedi ancak ABD Fed Başkanı Jerome Powell'in toplantı sonrası yaptığı açıklamada, 2023'te daha fazla faiz artırımının uygun olacağına inandığını söylemesi fiyat artışını kısıtladı.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 7 milyon 900 bin varil arttığını açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 291 bin varil azalacağı yönündeydi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 2 milyon 100 bin varil artış gösterdi. Dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD'de talebin düştüğünü gösteren veriler de fiyat artışını sınırladı.

Brent petrolde teknik olarak 74,08 ile 74,22 dolar aralığının direnç, 72,94 ile 72,80 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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