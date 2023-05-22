Brent petrolün varil fiyatı 74,90 dolar

Cuma günü 77,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,58 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 08.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,89 azalışla 74,90 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,11 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD ve Çin'de beklenenden zayıf ekonomik verilerin, talep endişelerini yükseltmesi etkili oldu.

Ayrıca, küresel makroekonomik veri akışı, petrol talebine ilişkin belirsizliğe yol açarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.

Uzmanlar, Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasının daha katı uygulanması halinde petrol arzının bundan etkilenmeyeceğini öngörüyor.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) geçen hafta yayımlanan aylık petrol piyasası raporuna göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük bazda 2 milyon 200 bin varil artışla 102 milyon varile ulaşması bekleniyor.

Öte yandan, ABD Hazine Bakanlığının raporunda, Rusya'nın petrol gelirinin, ülkenin nisanda Mart 2022'ye kıyasla petrol ihracatını yüzde 5 ila yüzde 10 artırmasına rağmen düştüğü belirtildi.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı, 13-19 Mayıs haftasında önceki haftaya göre 11 azalarak 575'e geriledi.

Brent petrolde teknik olarak 74,76 ile 75,68 dolar aralığının direnç, 73,94 ile 73,13 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.