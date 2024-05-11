Türk erkekleri turistlerin gözdesi oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Türk erkekleri turistlerin gözdesi oldu
Ülkemize gezmeye gelen kadın turistler, Türk erkeklerine duydukları beğeniyi sosyal medya hesaplarında paylaşmaya başladı.

Türkiye'ye seyahat eden kadın turistler, son dönemde ülkemizin turistik güzelliklerinden ziyade Türk erkeklerine olan ilgilerini sosyal medya hesaplarında paylaşmaya başladı. "Türkiye'ye mimari yapıları görmeye geldim" başlığı altında çektikleri videoları, aslında mimari yapılar yerine Türk erkeklerini görüntüleyerek paylaşan turist kadınlar, son zamanların dikkat çeken akımını oluşturuyorlar. Bu akım, Türk erkeklerinin yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gördüğünün bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.

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