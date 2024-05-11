Türk erkekleri turistlerin gözdesi oldu

Türkiye'ye seyahat eden kadın turistler, son dönemde ülkemizin turistik güzelliklerinden ziyade Türk erkeklerine olan ilgilerini sosyal medya hesaplarında paylaşmaya başladı. "Türkiye'ye mimari yapıları görmeye geldim" başlığı altında çektikleri videoları, aslında mimari yapılar yerine Türk erkeklerini görüntüleyerek paylaşan turist kadınlar, son zamanların dikkat çeken akımını oluşturuyorlar. Bu akım, Türk erkeklerinin yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gördüğünün bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.