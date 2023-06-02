Brent petrolün varil fiyatı 75,05 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 75,05 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 75,05 dolar

Dün 75,25 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,28 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,03 artışla 75,05 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 70,77 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD'nin borç limiti yasa tasarısının kabul edilmesi ve faiz oranı artışlarında duraklama beklentileri etkili oldu.

ABD Senatosu'nun borç limitinin artırılarak ülkenin temerrüde düşmesini önleyecek yasa tasarısını onaylamasıyla borç limitinin 1 Ocak 2025'e kadar askıya alınması öngörülüyor. Tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunulacak.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış ise dünyanın en büyük petrol tüketicisinde talebin düşük seyrettiği algısı yaratarak fiyatlardaki yükselişi baskılıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4,5 milyon varil artarak 459 milyon 700 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 5 milyon 202 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 2 milyon 500 bin varil düşüşle 355 milyon 400 bin varil oldu.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 200 bin varil azaldı ve 216 milyon 100 bin varile geriledi.

Öte yandan, piyasalar OPEC+ grubunun 4 Haziran'daki toplantısını yakından takip edecek. Bazı uzmanlar bu toplantıda üretime yönelik bir politika değişikliği öngörmese de Çin ve ABD'den gelen zayıf üretim verilerinin OPEC+ kesintilerini daha olası hale getirebileceği düşünülüyor.

ABD'de perşembe günü açıklanan verilere göre, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, mayısta 46,9 ile piyasa beklentilerinin biraz altında gerçekleşirken, imalat sanayisinde daralmanın sürdüğünü gösterdi.

Çin'de de bu hafta imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) 48,8'e indiği açıklanmıştı. Söz konusu veriler, dünyanın en büyük petrol ithalatçısında imalat sanayisinde daralmanın hızlandığına işaret etti.

Brent petrolde teknik olarak 75,13 ile 75,27 dolar aralığının direnç, 74,72 ile 74,45 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Öne Çıkanlar
Mehmet Şimşek gelirse dolar euro borsa ve faizler ne olacak? Remzi Özdemir açıkladı
Mehmet Şimşek gelirse dolar euro borsa ve faizler ne olacak? Remzi Özdemir açıkladı
Kaybedeceği seçim Erdoğan'a böyle hediye edildi
Kaybedeceği seçim Erdoğan'a böyle hediye edildi
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç kararını verdi
Ali Koç kararını verdi
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
Son Haberler
Gram altında tarihi rekor. Piyasaları salladı Ekonomi
Gram altında tarihi rekor. Piyasaları salladı
Dünya Kupası'nda büyük heyecan. Genç yetenekler Arjantin'de sahnede Spor
Dünya Kupası'nda büyük heyecan. Genç yetenekler Arjantin'de sahnede
Defne bitkisi diş ağrılarını böyle kesiyor Şifalı Bitkiler
Defne bitkisi diş ağrılarını böyle kesiyor
TFF başkanlığına iki sürpriz aday ortaya çıktı Spor
TFF başkanlığına iki sürpriz aday ortaya çıktı
Mehmet Şimşek gelirse dolar euro borsa ve faizler ne olacak? Remzi Özdemir açıkladı Ekonomi
Mehmet Şimşek gelirse dolar euro borsa ve faizler ne olacak? Remzi Özdemir açıkladı
Telefon alacaklar dikkat. Google Pixel 8’in özellikleri sızdırıldı Teknoloji - Otomotiv
Telefon alacaklar dikkat. Google Pixel 8’in özellikleri sızdırıldı
Defne bitkisi mesane hastalıklarına iyileştiriyor Şifalı Bitkiler
Defne bitkisi mesane hastalıklarına iyileştiriyor