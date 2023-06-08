Brent petrolün varil fiyatı 76,81 dolar

Brent petrol uluslararası piyasalarda 75 doların üzerinde seyrediyor. Fiyatlardaki düşüşte, küresel ekonomik yavaşlama ve talep düşüşü endişeleri etkili oldu.

Brent petrolün varil fiyatı 76,81 dolar

Dün 77,61 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,95 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,18 azalışla 76,81 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,42 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, küresel ekonomik yavaşlama ve talep düşüşü endişeleri etkili oldu.

Yaz seyahat sezonu öncesi talebin artacağı beklentilerine rağmen ABD'nin benzin stoklarında yaşanan artış talebin düşük seyrettiği algısı yaratarak fiyatları baskılıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, dünyanın en büyük petrol tüketicisinde benzin stokları geçen hafta 2 milyon 700 bin varil arttı ve 218 milyon 800 bin varile yükseldi.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de ise ekonomik toparlanmadaki kırılganlığın yeni bir işareti olarak mayısta ihracat ve ithalatta düşüş kaydedildi.

Çin Gümrükler Genel İdaresi verilerine göre, mayısta geçen yılın aynı dönemine kıyasla, ihracat yüzde 7,5 azalarak 283,5 milyar dolara, ithalat ise yüzde 4,5 düşüşle 217,7 milyar dolara geriledi.

Merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler de piyasalardaki risk iştahını azaltarak petrol fiyatlarını baskılıyor.

Dünya genelinde merkez bankaları ardı ardına beklentilerin aksine karar alırken, Fed'in gelecek hafta yapacağı toplantıya yönelik öngörüler yeniden belirsizleşti.

Dün Avustralya Merkez Bankası'nın piyasa beklentilerinin aksine 25 baz puan faiz artırmasının ardından, Kanada Merkez Bankası da politika faizini 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,75'e yükseltti.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek hafta 25 baz puan faiz artırabileceğine ilişkin öngörüler yüzde 34 seviyesine çıkarken, toplantı öncesi açıklanacak enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin önemi daha da arttı.

Brent petrolde teknik olarak 77,02 ile 77,17 dolar aralığının direnç, 76,72 ile 76,57 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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