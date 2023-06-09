TL mum gibi eriyor. Dolar ve Euro piyasalar açılmadan rekor tazeledi

Dolar kuru karşısında Türk Lirası mum gibi erimeye devam ediyor. Dolar güne 23,55'ten başladı.

TL mum gibi eriyor. Dolar ve Euro piyasalar açılmadan rekor tazeledi

Dolar kuru seçim öncesi 20 TL’nin altında tutulmaya çalışılırken seçim sonrası ivmesini neredeyse hiç aşağıya düşürmedi.

14 Mayıs ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimleri geride kalırken iktidarın dolar endişesi sona erdi. Dolar kuruş kuruş artarken Türk Lirası da yavaş yavaş yavaş eriyor.

Dün gece saat 21:00’de dolar 23,28 TL’yken piyasalar açılmadan dolar 23,55 TL’ye kadar çıktı.

Yine aynı saatte Euro ise 25,33 TL’den işlem görürken sabah 25,40 TL’yi gördü.

Gram altın 1.473’ten 1.484’e yükselirken,

Çeyrek altın 2.408’den 2.428’e yükseldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Nurettin Nebati’nin yerine Mehmet Şimşek getirilirken dolar kuruna da seçim öncesi yapılan baskının son erdiği detayı dikkatlerden kaçmadı. Birçok ekonomist doların bu yılın sonuna kadar 28 TL’ye kadar yükselebileceğini iddia etti.

Öte yandan dün sosyal medyada "Dolar30" sözleri TrendTopic oldu. Vatandaşın doların düşeceğine dair umutları her geçen gün azalırken doların 30 sınırına yaklaşması beklentilerin yersiz olmadığını ortaya koydu.

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