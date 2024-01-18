Brent petrolün varil fiyatı 78,18 dolar

Uluslararası piyasalarda dün 78,19 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,88 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.30 itibarıyla 78,33 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,13 dolardan alıcı bulurken, Ural petrolü de 62,15 dolardan fiyatlandı.

Orta Doğu'daki gerginlik petrol fiyatlarını yükselişe geçirdi. Bunun yanında ABD'deki üretimin düşüş yaşaması da bu artışta etken bir rol oynadı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün OPEC'in verilerine göre bu yıl küresel petrol talebi 2,2 milyon varil artışla 104 milyon varile yükselecek.Talepteki bu yükseliş, hava ve kara yolu ulaşımında faaliyetlerindeki artışın da etkili olması bekleniyor.

2025'te bu talebin günlük 1,8 milyon varil yükselerek, 106,2 milyon varile yükselmesi de beklentiler arasında. Bu da talebin artmasıyla birlikte fiyatların da artacağı anlamına geliyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ham petrol stoklarının 483 bin varil arttığını açıklaması ABD'de petrol talebinin düştüğüne işaret etti. Bu da fiyatların yukarı yönlü hareket etmesini kısıtladı.

Analistler, Brent petrolde teknik olarak 79,21 ile 80,23 dolar aralığının direnç, 76,85 ile 75,16 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediyor.